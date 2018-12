Inter, Politano: "Buon primo tempo con la Juve. Ora battiamo il PSV"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da InterTV, Matteo Politano ha parlato della gara di domani contro il Psv Eindhoven che vale la qualificazione agli ottavi di Champions League: "Abbiamo visto che giocando fuori casa, soprattutto a Londra, i tifosi avversari davano una grossa mano e domani avremo bisogno dei nostri. Domani sarà una gara complicata, loro non hanno niente da perdere e verranno qui a viso aperto. A noi servirà vincere e ce la metteremo tutta. Dalle ultime tre partite ci portiamo dietro l'aver giocato bene, soprattutto il primo tempo contro la Juve. Ripartiamo da lì per migliorare. Servirà trovare il gol, andare in vantaggio subito quando devi vincere per forza sarebbe importante".