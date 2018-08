Inter, Politano: "C'è tanto rammarico. Ora testa al Bologna"

Fonte: Fcinternews.it

Dopo il 2-2 casalingo con il Torino, Matteo Politano parla così a InterTV: "C'è tantissimo rammarico visti i primi 45 minuti nei quali avevamo espresso un gran calcio. Nella ripresa non siamo stati bravi a reagire, ma non possiamo permettercelo perché siamo l'Inter. Ci dispiace per tutto - ammette l'ex Sassuolo -. Il modulo diverso? Siamo partiti 3-4-2-1 per stare più vicini a Icardi. Poi siamo tornati al 4-2-3-1. Ma non è questione di modulo, purtroppo non abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Ora bisogna ripartire a Bologna dai primi 45 minuti di oggi e già da domani proveremo a capire cosa non sia andato bene nel secondo tempo. La mia prima a S. Siro? All'inizio ero molto emozionato, poi mi sono sciolto. Peccato per non aver centrato i 3 punti. Ho avuto anche una chance di testa nel primo tempo nella quale potevo far meglio".