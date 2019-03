© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre che al futuro di Ivan Perisic, la Gazzetta dello Sport guarda con attenzione anche agli altri interpreti dell'attacco nerazzurro. Matteo Politano, si legge, sarà il titolare della fascia destra anche il prossimo anno e proprio per questo in estate Ausilio e Marotta eserciteranno il diritto di riscatto fissato a 20 milioni dal Sassuolo. Anche se si proverà ad inserire il cartellino di Emmers per abbassare le pretese economiche. Quindi Keita Balde: la sua conferma è possibile, ma anche in questo caso si dovrà andare a rivedere le condizioni pattuite col Monaco (34 milioni di riscatto) per abbassare la cifra.