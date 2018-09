Inter, Politano: "Contro il Parma vogliamo prima vittoria in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky, Matteo Politano, attaccante dell'Inter, ha parlato così a pochi minuti dalla sfida contro il Parma: "Sì, in queste due settimane ci siamo preparati al meglio, vogliamo la prima vittoria in casa. Ci sentiamo più sicuri ora, abbiamo lavorato molto e siamo pronti: vedremo se oggi sapremo gestire meglio il pallone. Qui mi sono trovato subito bene con tutti, sto cercando di migliorare per fare prestazioni importanti sul campo".