© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valutazioni in corso, anche in uscita, per l’Inter e per Antonio Conte. Se da un lato non risultano contatti di alcun genere per un addio anticipato di Godin, dall’altro ci sono state numerose manifestazioni di interesse nei confronti di Matteo Politano. L’esterno è oggettivamente ai margini del progetto tattico di Conte che raramente prevede l’impiego di esterni d’attacco di ruolo nel suo 3-5-2 e le soluzioni non mancano. L’Atalanta ha sondato il terreno ed anche in questo caso occorreranno valutazioni tattiche approfondite per comprendere l’aderenza alle idee di Gasperini, mentre per Napoli e Fiorentina l’interesse è più radicato. Da ultima l’idea Milan, alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche dell’ex Sassuolo. La sensazione è che i discorsi possano essere approfonditi.