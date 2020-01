© foto di Imago/Image Sport

La trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Olivier Giroud è in stand-by. L'attaccante ha definito l'accordo con i nerazzurri, ma prima di arrivare all'ufficialità è necessario che venga ceduto Matteo Politano. Per questo, dopo lo scambio saltato con la Roma, il club di Suning deve cercare una nuova sistemazione all'ex Sassuolo, che non può restare a disposizione di Antonio Conte, specie dopo aver svolto le visite mediche con la Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.