© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gol pesante quello dell'1-0, la gara si stava mettendo non come volevamo. Dovevamo tornare a vincere per riprenderci il nostro terzo posto. Fondamentale sbloccarla a fine frazione. Oggi mancava Brozovic, ma penso che Borja Valero abbia la qualità per impostare e far arrivare bene la palla sugli esterni". Queste le parole di Matteo Politano a InterTV a margine del 2-0 sul Chievo aperto proprio dal suo mancino dal limite. Lo riporta FcInterNews.it.