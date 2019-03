Inter, Politano: "Europa e derby, vogliamo vincere. Icardi? Spero rientri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista contro la SPAL, il calciatore dell'Inter Matteo Politano ha parlato dei prossimi impegni dei nerazzurri attraverso Sportmediaset. "Pensiamo prima all'Eintracht Francoforte, poi al Milan. Sarebbe fondamentale vincere il derby. La gara contro il Milan sarà importante, portare a casa un derby è sempre bellissimo. Ora, però, pensiamo prima a giovedì". Per l'Inter sarebbe fondamentale il ritorno di Icardi: "Mauro è stato fondamentale per noi, speriamo che rientri a breve anche se ha un problema al ginocchio: deciderà lui". Sul Var: "Non sai mai se esultare ma sta funzionando, siamo contenti", le sue parole. Politano ha poi parlato di Lautaro Martinez: "Lui e Icardi sono simili, magari lo trovi anche lontano dalla porta perché gli piace tornare e giocare. Sono entrambi forti in area, con loro in campo è tutto più semplice per noi. L'atteggiamento di Spalletti è rimasto uguale, nonostante il passaggio da Icardi a Lautaro. Il ritorno di Mauro allo stadio? Per noi è un onore averlo sugli spalti, anche se preferiamo averlo in campo".