Inter, Politano: "Europa League importantissima. Serve continuità"

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Di seguito le sue parole.

Tornerai in campo dopo i due turni di squalifica in campionato: come ti senti?

"Diciamo che mi sento bene. In queste due settimane ho lavorato tanto e bene. Sono abbastanza tranquillo e sereno".

Quanto sarebbe importante vincere a Vienna?

"Fondamentale. Perché sabato abbiamo fatto una grande partita contro una squadra tosta e siamo riusciti a portare a casa un buon risultato. Ma se non diamo continuità non serve a nulla".

Come considerate l'Europa League?

"Importantissima. Siamo usciti dalla Champions ed ora puntiamo ad andare avanti".

Quanto sarebbe importante ottenere un vantaggio importante sul Rapid in vista del ritorno a San Siro?

"Questo è il nostro obiettivo, ma non sarà facile visto che incontriamo in trasferta una squadra forte. Sarebbe importante fare almeno un gol".

Sono stati aggregati ai big tre giovani per questa trasferta: vuoi dargli un consiglio?

"Per loro è una bellissima esperienza, mi auguro che possano continuare con questa maglia perché sono ragazzi giovani e interessanti".