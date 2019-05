Inter, Politano: "Icardi o Lautaro? Sceglie Spalletti. Voglio segnare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter parte dal Chievo, per blindare il piazzamento Champions in questo finale di stagione. Ne ha parlato a Sport Mediaset Matteo Politano, esterno offensivo nerazzurro: "Mancano ancora tre partite, abbiamo questo piccolo vantaggio quindi dobbiamo essere bravi a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Il Chievo pur essendo già retrocesso non regala niente, verranno a Milano senza nulla da perdere, con la testa libera".

Il gioco convince.

"A volte è mancato l'ultimo passaggio chiave per andare in gol ma abbiamo sempre espresso un bel gioco, sono sicuro che in queste tre partite torneremo anche a fare tanti gol".

Cosa cambia con Icardi o Lautaro?

"Sono due attaccanti forti, quindi per noi il gioco rimane lo stesso, sono entrambi in un momento di forma importante, quindi è giusto che il Mister faccia le sue scelte".

Come è andata la stagione a livello personale?

"Sono soddisfatto, anche se avrei voluto fare qualche gol in più per aiutare la squadra, cercherò di farli in queste tre partite. Quando sei in una grande squadra come l'Inter è normale che cerchi sempre di vincere qualcosa, anche se non è facile, ma dall'anno prossimo lavoreremo anche per questo".