© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky: "La squadra sta bene, ci siamo allenati al meglio per questa partita. Non sarà semplice, ma siamo venuti qui per fare risultato. Il Rapid Vienna partirà forte, sarà importante iniziare bene il primo tempo. Quanto mi è mancato il campo? Tantissimo, la squadra però ha fatto bene quando non ero in campo e sono contento. La fascia di capitano ad Handanovic? È una decisione della società e del mister, noi siamo totalmente concentrati sul campo. Icardi? Perdiamo il nostro centravanti ed il nostro capitano, chi sarà in campo lo rimpiazzerà bene"