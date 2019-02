Inter, Politano: "Il gol mi manca, ma la squadra viene prima di tutto"

© foto di PhotoViews

L'esterno d'attacco nerazzurro Matteo Politano ha commentato così ai microfoni di InterTV la vittoria inflitta dalla Beneamata alla Sampdoria: "Era importante dare continuità agli ultimi tre risultati. Ma non ci dobbiamo fermare assolutamente: dobbiamo lavorare in vista di due gare importantissime, contro Rapid e Fiorentina. Giovedì abbiamo giocato su un campo pesante, la partita non è stata bellissima. Invece oggi abbiamo giocato bene, li abbiamo messi nella loro metà campo. Dobbiamo continuare su questa strada".

Se gli manca il gol: "Sì, normale. Ma la squadra viene sempre al primo posto: finché si vince, tutto va bene".

Sul suo ritorno dopo la squalifica: "Oggi rispetto a giovedì mi sentivo meglio fisicamente, anche se nel secondo tempo sono un po' calato. Devo continuare a lavorare".