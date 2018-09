Inter, Politano: "Il gol una liberazione, adesso il PSV: non sarà facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la vittoria conquistata dai nerazzurri contro il Cagliari: "Una bella liberazione. Ma devo migliorare tanto: sono contento a metà della mia prestazione, nel secondo tempo ho sbagliato tanto. Era importante dare continuità ai risultati, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Adesso puntiamo al PSV: non sarà facile, ma andremo lì per la vittoria. Tutte le partite vanno affrontare con lo stesso approccio di stasera, siamo convinti di essere una squadra forte. Siamo più affiatati, questo è frutto del lavoro che stiamo svolgendo in allenamento. La dedica? A mia moglie ed ai miei familiari: speriamo sia il primo di una lunga serie".