Inter, Politano: "Il PSV? E' il rimpianto più grande di questi mesi"

© foto di PHOTOVIEWS

Matteo Politano, attaccante dell'Inter tra i più positivi della prima parte di stagione nei reazzurri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Ho la fortuna di giocare vicino a grandi campioni, non posso che crescere. Anche nel numero dei gol: non ne ho mai fatti tanti, la stagione scorsa al Sassuolo è stata un’eccezione, perché avevo un altro ruolo. Devo cercare di segnare di più, essere più cattivo quando mi capita l’occasione. Su questo sto lavorando tanto. Spalletti? Parla tanto con noi calciatori, la sua idea di calcio ti entra in testa e non esce più. Ho sentito subito la sua fiducia, è uno che ti fa pensare “per questo darò sempre tutto”. Ho vissuto la sua prima Roma da tifoso, per me era un punto di arrivo, è stata una delle Roma più belle di sempre, mi fermavo a vedere di nascosto i suoi allenamenti, erano uno spettacolo. Cosa non è andato col Psv? Siamo partiti male e gli avversari hanno trovato la miglior serata del girone. E’ il rimpianto più grande di questi mesi".