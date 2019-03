Inter, Politano: "In coppa perso ai rigori, domenica sarà un'altra partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tornato oggi ad Appiano, Matteo Politano ha parlato così a InterTV della sfida di domenica contro la Lazio: "All'andata abbiamo fatto un'ottima partita, non è mai facile vincere all'Olimpico. Invece in coppa venivamo da un periodo così così e abbiamo perso ai rigori, ma domenica sarà un'altra partita. Fondamentale giocare in casa, specie come succede a noi con tante persone allo stadio. Dovremo cercare di vincerle tutte. Io meglio nel girone di ritorno? Era successo anche al Sassuolo, ma non so perché. Spero di continuare così anche stavolta. In azzurro sta nascendo un nuovo ciclo, tanti esordienti, sarà importante continuare su questa strada".