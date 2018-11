Inter, Politano: "La loro rete è arrivata dal nulla, ci ha tagliato le gambe"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il duro ko contro il Tottenham, Matteo Politano risponde alle domande di InterTv commentato così la serata vissuta a Wembley: "Sapevamo che oggi sarebbe stata difficilissima, il Tottenham è nel suo miglior momento. Noi siamo stati bravi nel primo tempo quando abbiamo concesso poco, nella ripresa avevamo il controllo e poi è arrivato questo gol inaspettato. Noi scendiamo in campo per vincere e lo faremo anche col PSV, vedremo a fine gara il risultato del Barcellona. Sapevamo che la partita nella prima mezz'ora sarebbe stata più difficile, non era facile andare sugli esterni per creare superiorità numerica. Ma nel secondo tempo lo abbiamo fatto bene, uscivamo bene da dietro e ripartivamo. Poi la rete arrivata dal nulla, un'azione bellissima di Sissoko e una rete che ci ha tagliato le gambe. Ma siamo consapevoli della nostra forza e da domani torneremo a lavorare perché domenica ci aspetta un'altra gara importantissima in campionato".