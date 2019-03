Inter, Politano: "Ora due gare che possono cambiare la stagione"

Fonte: fcinternews.com

Intervistato da InterTV, Matteo Politano ha parlato a margine della vittoria inflitta dai nerazzurri ai danni della Spal. Queste le sue considerazioni sulla sfida del Meazza: "Una gara molto difficile. Sapevamo che loro fossero bravi a difendere e nel contropiede: era importante riuscire a sbloccare il risultato. Oggi per noi era fondamentale vincere: nella prossima settimana giocheremo due partite che possono cambiare la stagione, per cui da domani penseremo già a giovedì. Sono molto contento per il gol, devo continuare su questa strada: non è mai facile giocare ogni due giorni, adesso dovrò recuperare ma in generale mi sento bene fisicamente. Il modulo? Proviamo queste soluzioni in allenamento, siamo stati bravi a interpretarlo bene. Venire ogni domenica a giocare qui a San Siro è uno spettacolo: i nostri tifosi sono sempre presenti e ci danno una grande mano".