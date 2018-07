Inter, Politano prenderà la numero 16. Due bonus per il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport svela un dettaglio nella trattativa che ha condotto a Milano Matteo Politano. "Quando è stato trovato l’accordo per inserire Odgaard e non la coppia Merola-Zappa nella trattativa, il Sassuolo oltre al prestito (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20, è riuscito a strappare anche 2 bonus da 1 milione ciascuno che scatteranno in caso di qualificazione alla Champions dei nerazzurri", si legge.

Secondo il quotidiano romano, Politano ha scelto la maglia numero 16, la stessa che aveva in Emilia.