Inter, Politano resta in pole. Improbabili le idee Chiesa e Di Maria

Matteo Politano del Sassuolo è in pole position per l'esterno d'attacco dell'Inter. Trattativa adesso in stand-by, nerazzurri ed emiliani ne hanno discusso in Lega Calcio e potrebbero riaprire presto la trattativa con alternative di contratto all'interno dell'affare. Improbabili invece gli affari Federico Chiesa della Fiorentina e Angel Di Maria del Paris Saint-Germain. Lo scrive oggi Il Corriere dello Sport.