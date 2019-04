Inter, Politano: "Robben il mio modello, rapporto bellissimo con Spalletti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da DAZN in vista della gara contro il Genoa, l'esterno d'attacco dell'Inter Matteo Politano ha raccontato la sua stagione e il suo inserimento in maglia nerazzurra. Questo quanto raccolto da FcInterNews: "Quest'anno era il primo derby importante che giocavo e per me è stata una sensazione ancora più bella. Quando vedi il derby di Milano è sempre tutto pieno, in campo ci sono grandissimi giocatori ed è bello giocarci. Ho avuto alti e bassi, non ero abituato a giocare così tanto e ogni tanto ho avuto un calo fisico, però sono abbastanza contento. Adesso mancano 10 partite e cercherò di fare il massimo, ci tengo a essere riscattato e per me sarebbe bellissimo rimanere qui".

Sul primato nell'Inter in quanto a dribbling riusciti e occasioni create: "Diciamo che cerco sempre di puntare l'uomo e venir dentro, sono le mie caratteristiche".

Sul suo movimento standard a rientrare per calciare: "Sì, cerco di allenarlo quasi tutti i giorni, mi fermo con Samir (Handanovic, ndr) dopo l'allenamento e proviamo entrambi".

Sui paragoni con Robben, almeno fino al tiro: ""Il problema è dopo il tiro (ride, ndr). Robben è uno di quelli che mi è sempre piaciuto, lo vedevo come modello da seguire. A volte mi fermo un attimo, invece dovrei attaccare la porta. C'è tanto da migliorare. Non riesco tanto a gestirmi, vorrei dare sempre il massimo finché ce la faccio".

Su come si sente all'interno del gruppo: "Non è che mi sento importante, lo siamo tutti. Siamo tutti di livello alto, l'importante è che ognuno dia il 100%. Quando vai in campo se uno dà solo il 90% la squadra fa fatica".

Sul rapporto con Spalletti: "Bellissimo, parliamo spesso. Mi dà tanti consigli, dice di essere più cattivo. È proprio quello che mi manca".

Sul suo ruolo preferito: "Quello che sto facendo, l'esterno. Però l'anno scorso con Iachini ho giocato da prima punta vicino a Berardi e mi sono trovato bene. Lo rifarei".

Sui compagni con cui ha legato di più: "Con Radja, Berni, Padelli, Ranocchia, ma sto bene con tutti. Negli anni ho legato tantissimo con i portieri. Forse perché mi fermo con loro in allenamento (ride, ndr)".