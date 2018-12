© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"C'è tanta delusione, soprattutto per un primo tempo nel quale abbiamo commesso troppi errori. Nella ripresa siamo cresciuti molto, abbiamo creato tante occasioni da gol: dopo la rete di Icardi avremmo dovuto continuare a spingere, ma avevamo speso tanto in precedenza". Queste le parole di Matteo Politano, autore dell'assist per il gol di Icardi, ai microfoni di Inter TV dopo l'amaro pareggio contro il PSV: "I meriti personali non contano nulla, ora dobbiamo essere forti e pensare subito al campionato e poi alla Europa League, una competizione nella quale possiamo arrivare sino in fondo. Siamo una squadra complessivamente giovane, guardiamo con ottimismo al futuro".