© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: “Sappiamo che è una partita complicata, perché loro in casa cercano di far bene. Dovremo essere bravi ad aggredirli fin da subito. Il mister ci chiede di andare sempre in avanti e di far bene in fase di possesso. Barcellona? Si pensa alla Samp, da stasera al Barcellona”.