Inter, Politano verso la permanenza: rifiutati 30 milioni dalla Fiorentina

© foto di PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, a meno di clamorose sorprese Matteo Politano resterà all’Inter. Nelle scorse ore, infatti, il club nerazzurro ha rifiutato un’offerta da 30 milioni per il giocatore da parte della Fiorentina. Marotta, Ausilio e Conte sembrano non aver alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante. La permanenza dell’ex Sassuolo chiuderebbe anche le porte all’arrivo di Ante Rebic, a meno di un rilancio dei viola con un’offerta fuori mercato.