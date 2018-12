© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme dalla redazione di Sky circa la volontà di Luciano Spalletti e di tutta l'Inter di tenere Radja Nainggolan in nerazzurro. Nei giorni scorsi, a seguito della sospensione dall'attività sportiva con conseguente mancata convocazione per la sfida con il Napoli, si era ventilata l'ipotesi di una partenza del numero 14: come però detto e ripetuto dall'allenatore nerazzurro e dalla dirigenza stessa, il ninja rimarrà anche a gennaio, con il tecnico di Certaldo pronto a lavorare ancora con lui per riportarlo ai livelli del passato.