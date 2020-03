Inter, porte chiuse dovrebbe essere obbligo. Saggezza di Marotta è rara

Premessa: lo ripetiamo ora, ogni giorno, fino a che non si riuscirà a stabilizzare l’emergenza coronavirus. Fino a che i numeri smetteranno di avanzare verso l’alto. Chissenefrega del campionato in un Paese ancora in balia dell’epidemia, dell’aumento vertiginoso di contagiati (1.577) e regioni colpite (14, ad oggi) Chissenefrega degli incassi da stadio, delle porte aperte o chiuse, di Calciopoli e degli interessi di uno o dell’altro club. Qua la questione è spaventosamente incerta e perciò programmare, in un mondo imperniato su diritti tv e contratti miliardari, risulta praticamente impossibile. Il Governo, i Ministeri e le Regioni hanno parecchie cose più importanti da fare che risolvere dissidi e passati che ancora qualcuno non digerisce attorno al pallone. Da qui la necessità di delegare le leghe competenti, nella speranza che nel piccolo pianeta del football si trovino le soluzioni per andare avanti senza stravolgere nulla. O quasi. Si vuole credere che, in pieno stato di allarme e psicosi, ponendo al centro un senso assoluto di responsabilità, possa esserci convergenza.

Macché. Tutti contro tutti, parole non dette, passaggi clamorosamente saltati, confusione ovunque, scontro tra poteri, incapacità totale di agire nel giusto e nel rispetto degli altri. La più colpita è inevitabilmente l’Inter. E siccome, dopo tanto circo, la parola di un Consigliere di Lega quale è Beppe Marotta pare abbia un peso, la decisione idonea sulla decisione iniziale che aveva contraddetto la successiva, finalmente è arrivata. Rara è la saggezza e la lungimiranza dell’amministratore delegato del club nerazzurro. Ci si vede a Roma tutti, nessun escluso, in serenità e con la giusta pazienza, per ridare senso al calendario di Serie A, in un istante spogliato dei suoi criteri e principi. Lo scenario dell’Italia vive un periodo di enorme difficoltà. Mercoledì a Roma si faccia in modo che il sorriso di molti italiani, il calcio, possa scorrere via nel miglior modo possibile, depurato dell’ossessione e della follia della folla che purtroppo - piuttosto seriamente - non sa guardare oltre il calcio stesso.