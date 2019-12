Inter, possibile accelerata per Eriksen: richiesta elevatissima degli Spurs

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter punta Christian Eriksen per gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri stanno cercando di accelerare e Piero Ausilio ha già avuto contatti con il Tottenham: la richiesta, secondo il quotidiano, è elevatissima ma in caso di passaggio del turno in Champions League non è detto che il giocatore sia davvero irraggiungibile.