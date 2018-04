Inter, possibile asse col Padova: via Puscas, Rover e Pissardo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Padova guarda in direzione Inter per rinforzare una rosa che dovrà essere ritoccata qualitativamente e non solo in vista della prossima stagione in Serie B: direttore sportivo Giorgio Zamuner avrebbe messo nel mirino in particolare George Puscas, Marco Pissardo e Matteo Rover, questi ultimi freschi trionfatori alla Viareggio Cup con la formazione Primavera nerazzurra di Vecchi.