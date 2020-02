vedi letture

Inter, possibile campo neutro per il Ludogorets: ipotesi Firenze e Roma

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus potrebbe incidere anche sugli impegni internazionali delle squadre italiane. Detto che la UEFA, a meno di situazioni clamorose, non darà la possibilità di un rinvio dei match già in programma, le società interessate potrebbero dover affrontare partite a porte chiuse oppure su campo neutro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ad esempio, Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì, potrebbe anche giocarsi in un altro stadio. Al vaglio delle autorità Firenze e Roma oltre che ad ipotesi estere.