Inter, possibile conferma del prestito di Sanchez: il problema è l'ingaggio

In casa Inter si sta facendo largo l'ipotesi di provare a rinnovare il prestito di Alexis Sanchez soprattutto nel caso in cui il cileno dovesse dare delle risposte positive al ritorno in campo della Serie A. Il problema però è legato all'ingaggio del giocatore, visto che nella stagione in corso è stato pagato per più di metà dal Manchester United: 7 milioni contro i 5 versati dai nerazzurri. Impossibile pensare di strappare le stesse condizioni, quindi la trattativa sarà eventualmente complessa per sciogliere questo nodo. A riportarlo è Tuttosport.