Inter, possibile divorzio con Walter Sabatini alla fine dell'anno

Il futuro di Walter Sabatini sarà lontano dall'Inter e, più in generale, dalla famiglia Suning. Lo riporta questa mattina Premium Sport che spiega come l'ingaggio del dirigente, circa 2 milioni a stagione, sia fuori dai parametri del colosso cinese e soprattutto da quelli dell'austerity imposta dal governo cinese al mondo del calcio. Per questo non dovrebbe esserci il rinnovo del contratto in scadenza a dicembre di quest'anno.