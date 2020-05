Inter, possibile il doppio colpo in attacco: Werner o Dembelé insieme a Mertens

vedi letture

Nel caso in cui l'Inter dovesse riuscire a sostituire Lautaro con Mertens, nelle casse di Marotta resterebbe un bel gruzzolo per puntare a un altro attaccante. Il sogno da tempo segnato sul taccuino porta a Timo Werner che però ha una valutazione che viaggia tra i 50 e i 60 milioni e l'ingombrante presenza di Klopp e del Liverpool sulle sue tracce. L'altro è quello di Dembelé del Lione, che è più seconda punta ma che ha grandi qualità anche sotto porta. Aulas non è certo il presidente di un discount e la bottega cara del club francese comprende anche questo gioiello che però è in vendita per problemi di cassa: per prenderlo servono 40 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.