Inter, possibile incontro con gli agenti di Lautaro Martinez: il Barcellona può tornare alla carica

Malgrado siano arrivate smentite su smentite, in casa Inter si continua a parlare del futuro di Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta del viaggio in Europa degli agenti dell'attaccante argentino, avvistati in Catalogna. Una mossa che - si legge - non ha fatto felice il club nerazzurro. Tuttavia non è da escludere che l'entourage del giocatore si muoverà anche verso Milano e incontrerà il direttore sportivo Piero Ausilio. Così com'è da tenere in considerazione l'ipotesi che il Barcellona torni alla carica con una nuova offerta entro il 5 ottobre: sul piatto potrebbe finirci Junior Firpo, visto che all'Inter serve un esterno mancino.