Inter, possibile nuovo dirigente in arrivo: in pole c'è Oriali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sta pensando all'inserimento nell'organigramma societario un dirigente che possa fare da raccordo tra società e lo spogliatoio. Il primo nome in lista è quello di Lele Oriali, che sta benissimo con Mancini in Nazionale ma che potrebbe cambiare idea nel caso in cui Antonio Conte dovesse realmente essere il prossimo tecnico interista. Gli altri nomi, tutti con un passato nell'Inter e certamente non scelti a caso, che parteciperanno al prossimo casting per questo nuovo ruolo interno sono quelli di Materazzi, Galante, Cordoba e Ferri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.