© foto di Federico Gaetano

Andrea Palazzi, centrocampista classe 1993 in forza al Monza, può rinnovare con l'Inter. A riportarlo è FcInterNews che spiega come il calciatore - in prestito fino al 30 giugno 2020 al club brianzolo - intavolerà presto un discorso con i nerazzurri per il rinnovo contrattuale. Palazzi è attualmente in scadenza nel 2021.