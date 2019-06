Inter, possibile ritorno allo Sporting Lisbona per Joao Mario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frederico Varandas studia la fattibilità del clamoroso ritorno di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di O Jogo, il presidente dei Leões, pur sapendo che non si tratterà di un affare semplice, sta comunque pensando di riportare a casa l'attuale centrocampista dell'Inter tre estati dopo il suo addio all'Estádio José Alvalade, con l'obiettivo di colmare quel vuoto che si formerà in conseguenza dell'addio di Bruno Fernandes. Il club portoghese punta sul fatto che il giocatore non rientra nei piani tecnici del neo tecnico della Beneamata, Antonio Conte, ma dovrà fronteggiare la concorrenza dell'Everton, l'altra società che ha mostrato interesse su segnalazione di Marco Silva. Lo riporta Fcinternews.it