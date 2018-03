Inter, possibile sinergia con la Sampdoria per l’argentino Maroni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile futuro in Italia per Gonzalo Maroni, trequartista argentino classe ’99 del Boca Juniors. Il calciatore, come già scritto in passato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, è stato cercato dal Milan mentre Tuttosport in edicola questa mattina fa sapere che l’Inter potrebbe aiutare la Sampdoria ad assicurarsi il talentuoso calciatore argentino. Maroni potrebbe dunque approdare a Genova, per poi passare tra qualche stagione in nerazzurro. Il Boca, al momento, chiede dieci milioni di euro.