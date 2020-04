Inter, possibile stop e il mercato si raffredda. Avanti con i parametri zero

Dopo lo stop definitivo della Francia, il banco ora può saltare ovunque. Il caso Sambia, centrocampista del Montpellier che per settimane ha potuto respirare solo grazie all’aiuto di una macchina, ha dato la mazzata finale. In Italia la quarta positività di Dybala non è certo una grande notizia per chi ancora spera che la Serie A possa ripartire. Chiaro che, al momento, la lista degli acquisti passa nuovamente in secondo piano. Sempre più freddi saranno i contatti con altri club per comprare, ma pure per vendere. D’altra parte non è un caso che l’Inter stia pensando, qualora i club nei quali si trovano in prestito decidessero di non esercitare il riscatto, all’ipotesi di trattenere Nainggolan e Perisic. Una delle tante, chiaro. Anche perché proprio Conte disse che il croato, tatticamente parlando, non faceva al caso suo. Ma in tempi di magra, specie se la stagione dovesse andare a vuoto, tutto può essere ricalibrato e ripensato in modi che fino a qualche mese fa sembravano impossibili. Certo, sui parametri zero la corsa non si ferma. Avanti anzi su Vertonghen e Mertens. Sul secondo in particolar modo laddove Sanchez tornerà inevitabilmente a Manchester. Ricomincia insomma una seconda fase di stallo, anche per qui, purtroppo, tempi per agire non li conosce nessuno.