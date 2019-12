© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembrava già tutto fatto per l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma all’Inter già nel mercato di gennaio, ma secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa potrebbe saltare. Un rinforzo sulle fasce non sembra infatti essere la priorità per il club nerazzurro. L’Inter potrebbe fare qualcosa in quel ruolo solo nel caso in cui qualcuno dovesse partire.