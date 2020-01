© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter chiude per il giovane talento Martin Satriano, giovane talento del Nacional classe 2001, trattato anche dal Cagliari: domani l’arrivo in Italia per firmare con i nerazzurri, vinta la concorrenza dei sardi dunque. Per lui dovrebbe esserci un posto nella formazione Primavera nerazzurra di Armando Madonna.