Inter, pressing costante del Barça per Lautaro: l'offerta per l'ingaggio farà la differenza

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez è costante e l'Inter sembra ormai rassegnata a perdere l'argentino al termine della stagione. Il Barça è la meta scelta dal giocatore, grazie anche all'offerta monstre per l'ingaggio messa sul piatto dai blaugrana. L'Inter offre 4 milioni a stagione per il rinnovo, Lautaro ne vorrebbe almeno il doppio. Il Barcellona, con i 7 milioni offerti, si avvicina molto alle richieste del giocatore, per questo motivo, sottolinea il quotidiano iberico, saranno le cifre dell'ingaggio a fare la differenza.