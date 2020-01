© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sky Sport fa il punto su presente e futuro di Christian Eriksen. Il danese del Tottenham resta un nome caldo, un sogno per il mercato nerazzurro. In scadenza con gli Spurs, il club di Levy continua a sparare alto per la sua valutazione e allora l'Inter potrebbe inserire Matias Vecino come contropartita. Intanto resta in arrivo Ashley Young per l'esterno che ha rifiutato il rinnovo con il Manchester United.