Inter, pressing per Salvio. Il passaporto frena l'affare a gennaio

© foto di Marco Iorio/Image Sport

L'Inter continua a seguire Eduardo Salvio, esterno d'attacco del Benfica in scadenza il prossimo 30 giugno con le aquile lusitane. Tuttosport in edicola scrive che in Portogallo si segnala che l’interesse dei nerazzurri sarebbe più vivo che mai. Il giocatore ex Atletico Madrid risulta però essere in possesso solo del passaporto argentino, cosa che quindi renderebbe impossibile tesserarlo a gennaio, avendo già l’Inter occupato le caselle per gli extracomunitari con Lautaro e Keita.