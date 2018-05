Inter, pressing serrato su Verdi: svolta vicina

Fonte: Sportitalia

Dopo un’intera sessione di mercato legata alle sue scelte, ai corteggiamenti a lui riservati, ed alle sue decisioni in merito, anche l prossima estate sembra destinata ad essere all’insegna di Simone Verdi. Nonostante l’infortunio che ha minato il processo di consacrazione del talento del Bologna, infatti, le pretendenti per l’ormai ex oggetto dei desideri di Maurizio Sarri non mancano di certo, e tra queste spicca in maniera decisa la candidatura dell’Inter. Eccessivo, evidentemente, identificare proprio l’ombra nerazzurra come causa del gran rifiuto opposto dallo stesso Verdi a gennaio alla corte serrata del Napoli nei suoi confronti, ma ad ogni modo è innegabile che apprezzamenti rispetto al talento ed al percorso di crescita del pavese scuola Milan siano stati spesi anche in corso Vittorio Emanuele. Del resto, per qualità, duttilità e dedizione al sacrificio, il suo profilo sembra potersi sposare alla perfezione con i dettami tattici che da sempre Spalletti richiede ai propri interpreti offensivi, senza dimenticare l’importante valenza che potrebbe avere un giocatore dal cambio di passo e di ritmo imprevedibile da aggiungere alle alternative già presenti nel lotto nerazzurro oltre a quelle destinate ad arrivare in vista della prossima stagione. Insomma, un ulteriore tassello che, qualora la trattativa dovesse definitivamente decollare dopo i contatti serrati di cui vi stiamo dando conto, contribuirebbe alla fase di costruzione dell’Inter del futuro. A prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.