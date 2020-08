Inter, pressione affilata come lama a doppio taglio

vedi letture

Una vittoria per ritrovare il sereno, almeno momentaneo, e far proseguire la stagione. Il campionato concluso ad un solo punto dalla Juventus Campione d’Italia avrebbe potuto accompagnare l’Inter al match di questa sera con il Getafe con un clima ben differente, invece le polemiche degli ultimi giorni hanno di fatto creato un’atmosfera da dentro o fuori che vale da arma a doppio taglio per lo spogliatoio interista. Da un lato è stata scongiurata la possibilità di rilassamento collettivo dopo il buon risultato in campionato, dall’altra si aggiunge ulteriore pressione a quella già presente su un club che ha una fame tremenda di vittorie dopo un decennio di digiuno. Una situazione decisamente nelle corde di Antonio Conte, e che dovrà diventare maneggevole anche per la squadra se l’obiettivo è quello di garantire maggiori possibilità di proseguire nel percorso triennale al quale il tecnico ha fatto riferimento nella recente intervista all’Ansa. Le svolte, anche quelle positive, passano attraverso la gestione di momenti come questo. Poi sará tempo di confronti, ora la parola spetta solo al campo.