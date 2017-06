Inter, pressione al Nizza per Dalbert: virata su Samir dell'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’edizione odierna di Tuttosport analizza le mosse in difesa dell’Inter. Il Nizza ha infatti respinto anche la seconda offerta dell'Inter per Dalbert Henrique, esterno sinistro con cui il club nerazzurro ha già trovato l'accordo. Il club della Costa Azzurra valuta il giocatore 15 milioni, ovvero la metà della clausola da 30 milioni posta sul cartellino. 10 l’offerta dell’Inter. Lo stesso Dalbert è pronto ad anticipare il ritorno dalle ferie per mettere pressione al club, mentre l'Inter potrebbe minacciare il club di cambiare obiettivo. In tal senso, Samir dell'Udinese resta un'alternativa più che valida.