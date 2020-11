Inter, pressioni sulla Federcalcio belga per risparmiare a Lukaku la chiamata in Nazionale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter sarebbe pronta a mettere pressione sulla Federcalcio belga affinché il ct Roberto Martinez non convochi Romelu Lukaku in vista della Nations League. I nerazzurri chiederanno che l'attaccnte venga risparmiato dall'ennesimo tour de force in quanto reduce da un problema muscolare importante. Essendo date ufficiali però, il club di Suning non ha nessun potere se non la diplomazia, visto che la decisione finale spetterà comunque alla Nazionale.