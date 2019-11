Inter, presto incontro tra Giroud e l'entourage. Può chiedere la cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano notizie direttamente dalla Francia su Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che piace molto all'Inter. Secondo quanto riportato da Telefoot il centravanti transalpino ha infatti fissato un incontro con il suo entourage per fare le valutazioni sul suo futuro in vista del mercato di gennaio. Il giocatore, finito ai margini a Londra, chiede più spazio e molto probabilmente chiederà la cessione ai Blues, con Marotta alla finestra in attesa di un'apertura.