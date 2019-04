© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro della panchina dell'Inter verrà deciso dopo la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Luciano Spalletti ha dalla sua l'eventuale conferma europea e un contratto di due anni a cifre alte che costringerebbe il club a una grande perdita economica in caso di addio. Il tecnico toscano ha però contro una serie di valutazioni da fare di carattere ambientale, anche nel rapporto con i dirigenti che non hanno gradito questa dichiarazione dopo la gara contro la Juve: "Il club deve avere personaggi che sappiano decidere". In caso di separazione anticipata, Conte resta il preferito, che dal canto suo nicchia in attesa di avere tutte le proposte sul tavolo per decidere al meglio. L'alternativa porta a Pochettino che era già stato seguito e contattato nel corso del maggio 2017.