Inter, prima di Zhang toccherà a Marotta. Sviluppi del caso Icardi-Wanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra like e messaggi cifrati…la stucchevole telenovela prosegue. La gestione di Wanda Nara non conosce limiti, e nonostante abbia di fatto compromesso il rapporto di Mauro Icardi con la tifoseria della squadra di cui rappresentava il simbolo indiscusso sino a qualche settimana fa, la politica di ostentazione di interesse vero o presunto da parte delle squadre più disparate prosegue a ritmo incessante. Le manifestazioni di interesse presenti e passate non si sono mai tradotte in offerte, come in un bluff su un tavolo da poker in cui le mosse sono figlie dell’improvvisazione più che di una strategia. L’ultima richiesta passa attraverso la volontà di un confronto con il Presidente Steven Zhang, ma potrebbe avere come sviluppo più immediato un faccia a faccia con Marotta che possa rivelarsi risolutore rispetto ad un caso mediatico che sta creando danni ad ogni parola che si aggiunge alle colate di veleno mascherate da segnali di amore palesate sui social network o in televisione, ma mai nelle sedi che potrebbero riportare davvero il sereno nella relazione tra l’Inter ed il suo ex capitano. Il paradosso prosegue, alimentato dalla certezza di base di una volontà congiunta di proseguire insieme, ed evidenziato dall’impossibilità di poterla perseguire a causa delle mosse della stessa consorte e rappresentante del numero 9 della squadra nerazzurra. Una gestione che ha portato il centravanti dell’Inter e della Nazionale argentina a perdere nel giro di poche settimane una credibilità costruita un gol dopo l’altro, una mano all’orecchio dopo l’altra nell’atto di sentire il popolo interista gridare a squarciagola il nome del proprio rappresentante più prolifico. Che la nostalgia del rapporto possa suggerire un passo indietro nel muro contro muro ipotizzato come soluzione ai problemi creati nell’ultimo mese? L’incontro prossimo tra Wanda Nara e Beppe Marotta, nel frattempo giunto al massimo dello splendore della considerazione dei tifosi della squadra che ha iniziato a rappresentare solo da qualche mese grazie al pugno di ferro opposto ai capricci mediatici della procuratrice, avrà il compito di mettere fine alla telenovela… o di prolungarla sino a fine stagione.