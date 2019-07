Inter, prima l'addio a Icardi e poi l'assalto definitivo a Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

Prima di sferrare l'assalto decisivo per Romelu Lukaku, l'Inter deve dare l'addio a Mauro Icardi. Per riuscire a finanziare l’operazione più onerosa dell’estate serve infatti l'addio all'argentino e in settimana Beppe Marotta ribadirà la linea della società a Wanda Nara, rivela Tuttosport: l’argentino non farà parte del progetto, una scelta presa di comune accordo con l’allenatore. Possibile, a quel punto, che Wanda possa cercare asilo in Italia (la Juve resta al centro dei suoi pensieri) e l’Inter non metterà paletti.